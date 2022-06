Raadioteatri kuuldemängusari "Juuksur" alustab uute osadega

Laupäeval, 11. juunil algab Vikerraadios kuuldemängusarja "Juuksur" teine hooaeg. Humoorikate lühilugude autorid on Andrus Kivirähk ja Mart Aas. Peaosalist kehastab Hele Kõrve.

Lühilugude tegevuspaik on Tallinna kesklinnamelust eemal asuv väike juuksurisalong, kus värvikat klientuuri on teenindamas sõbralik juuksur Kirsika (Hele Kõrve).

Esimest hooajast tuttavasse juuksurisalongi sisenevad uued kliendid, kes toovad kaasa oma vahel üpriski veidrad soengusoovid ja absurdihuumorist laetud elujuhtumused.

"Juuksuri" teise hooaja lugu autorid on Mart Aas ja Andrus Kivirähk, kumbki on kirjutanud viis osa. Kuuldemängusarja esimese hooaja lood kirjutas Eva Koff.

Mart Aas toob juuksuri juurde salapärase eriüksuslase, Pöide isemõtleja Pönka, nostalgilise hingega proua Hilde jt. Andrus Kivirähk aga jubedalt higistava Gunnari, pööraselt karvakasvanud vanamehe, ülimalt tagasihoidliku väikese mehe jt.

Juuksuri rollis on Hele Kõrve. Teistes osades teevad kaasa Epp Eespäev, Ott Aardam, Martin Kork, Mart Aas, Mart Toome, Peeter Tammearu, Egon Nuter, Simo Andre Kadastu jt. Sarja on lavastanud Alo Kõrve, helirežissöör on Külli Tüli.

"Juuksur" kõlab Vikerraadios 11. juunist 13. augustini, laupäeviti kell 10.40 ja kordusena kell 18.30. Sarja esimese hooaja lood on kuulatavad Raadioteatri lehel.