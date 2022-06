Otseülekanne kell 20: heategevuslik tantsumaraton Telliskivi loomelinnakus

Maratoni eesmärk on pühitseda liikumiskultuuri, suurendada liikumis- ja tantsualast teadlikkust ning rõhutada, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja kaasatud. Osalemistulud annetatakse rasket lihasatroofiat põdeva 20-aastase Hendra Raua ravi toetuseks.

Tantsumaratonil saab osaleda nii võistlejana kui publikuna kaasa tantsides, võistlejaid toetades ja pealtvaatajana kaasa elades ning annetades. Võitjaks saab osaleja, kes on algusest peale järjest tantsinud, teda tunnustatakse ka rahalise preemiaga.

Muusikat mängivad Eesti DJ-d ja muusikud Maarja Nuut, Heidy Purga (Must Mesi), Yohan (Tjuun In), Solecline (Smoke Break), Micaela Saraceno (HALL), Kaisa Kattai, Ingmar Jõela, Maris Pihlap (TIKS), Sasha Mirson, Sugar Rody (Dark Disko) ja Tarrvi Laamann (Bashment). Päeva juhivad Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand.

Maratoni 12 tundi jaotatakse eri tantsustiilide vahel, kus osalejatele antakse igal tunnil erinevaid loomingulisi ülesandeid. Meeleolu loovad ka soovi korral kasutatavad kostüümid ning aksessuaarid. Võistlejaid ergutavad kohtunikena koreograafid Ingmar Jõela, Madli Teller, Kaisa Kattai, Marek Vetik ja Raho Aadla.

Tantsumaraton toimub osana Telliskivi Loomelinnaku kunstifestivalist "Ma ei saa midagi aru".