Galerii. Sergei Inkatov avas isikunäituse "Armastuse kaja"

"Armastus on ammendamatu inspiratsiooniallikas, mis motiveerib loovust. See on armastus maailma, elu, inimeste ja looduse vastu. Kõik muu on teisejärguline nagu kaja, just nimelt nagu armastuse kaja, mille abil sünnib lõuendile pilt maailmavaatest," selgitas Inkatov.

Sergei Inkatov (s. 1971) on Armeenia päritolu eesti kunstnik, kelle abstraktsed maalid on pälvinud 2017. ja 2019. aastal International Art Professionals Awards (IAPA) kuldmedali, mida jagab Mondial Art Academia abstraktse maalikunsti kategoorias.

Sergei Inkatov on Eesti Kunstnike Liidu liige, Mondial Art Academia suursaadik Eestis, ta on osalenud mitmetel näitustel ja kunstifoorumitel, sealhulgas Art Expo Beijing ja New York Art Expo.