Otseülekanne reedel: rahvusraamatukogu esitleb Leelo Tungla bibliograafiat

Leelo Tungal tähistab tänavu oma 75. juubelisünnipäeva, rahvusraamatukogu on pannud sel puhul kokku tema bibliograafia, mis koondab andmed loomingulisest tegevusest ajavahemikus 1958-2019. Esitlust ja Rein Veidemanni juhitud vestlusringi saab 17. juunil kell 15 jälgida otseülekandes ka kultuuriportaalis.

"Leelo Tungla viljakat loometeed iseloomustab ilmekalt tema bibliograafias sisalduvate teoste arv - kokku 4177 kirjet, mis tegelikkuses on veelgi suurem, sest kogu aeg ilmub uusi tekste ja raamatuid ning see teeb rõõmu," kõneles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

"Bibliograafiat on koostatud üle 20 aasta ja see on valminud kolmes etapis," kõneles üks bibliograafia koostajatest Tiina Ritson, kes alustas ise selle tööga 2001. aastal. "Alustasime siis tellimustööna ja tollases nimestikus oli ilma laulutekstide ja viisistatud luuletusteta, teatritekstide ja filmistsenaariumiteta juba 1250 kirjet."

2017. aastal oli koondatud raamatusse 2282 kirjet, aga ikka oli puudu veel kirjeid eri žanrite tekstidest ning tegevust tuli jätkata. "2019. aastal jõudsime täiuslikuma tulemuseni ning kirjeid oli siis kokku 4177," kõneles raamatu teine koostaja Krõõt Liivak.

Leelo Tungla bibliograafia koostamisse on veel panustanud Tiina Aasmann, Eha Garšnek, Meeli Karu ja Signe Suursöödi. Trükise kujundaja on Margit Plink. Bibliograafia koosneb kolmest osast: tema looming, elu ja loomingu käsitlused ning laulutekstid ja viisistatud luuletused. Eessõna Leelo Tungla loomingust on kirjutanud Rein Veidemann.