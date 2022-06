Saarlased peavad kaua oodatud laulupidu

Laulupeol viibinud ERR-i Saaremaa korrespondent Margus Muld ütles "Aktuaalses kaameras", et lauljad ja pealtvaatajad on oodanud laulupidu kuus aastat, sest viimati lauldi Kuressaare lossihoovis koos 2016. aastal.

Saare maakonna 52. laulupeo kunstiline juht Ester Soe rääkis, et tänavusel laulupeol osaleb kokku ligi 1200 lauljat ja puhkpillimängijat nii Saaremaalt kui ka mandrilt.

"See on minu meelest väga uhke number. Enamasti laulupeod Saaremaal ongi jäänud 1000 osaleja piirimaile. Mõni külaliskoor ja külalispuhkpilliorkester on samuti mandrilt. Õhtuks on meil ka ilus ilm tulnud. Usun, et saab ilus pidu olema," ütles ta.

Tegelikult oleks pidanud seekordne laulupidu toimuma juba 2020. aastal.

"Me oleme 52. laulupidu nimega "Teel" ettevalmistanud peaaegu kolm hooaega. Esimest korda pidi see toimuma aastal 2020. Koroona tõttu ei saanud me seda läbi viia, koorid ei saanud koos käia, ei saanud harjutada," selgitas Soe.