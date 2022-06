Kumus tühjalt avatud näitus "Mõtlevad pildid" täitub nõukogude dissidentliku kunstiga

Märtsis sõjavastase solidaarsusžestina Kumu kunstimuuseumis tühjalt avatud näitus "Mõtlevad pildid" on täitumas piltidega ja kutsub tutvuma nii eesti, läti ja leedu kunstnike kontseptuaalsete teoste kui ka Moskva teisitimõtlejate loominguga. Suur osa väljapanekust on Eestisse jõudnud Ameerika kunstikoguja Norton Dodge'i kollektsioonist New Jerseyst.