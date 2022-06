Pille Lill pälvis Rapla kihelkonna auhinna piirkonna kultuurielu edendamise eest

Rapla Maarja-Magdaleena koguduse ja Rapla piirkonna nelja omavalitsuse ühiselt välja antav auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kellel on erilisi teeneid sealse koguduse või sealse piirkonna kultuuri- või vaimuelu edendamisel. Auhind kujutab endast Tauno Kangro loodud Maarja-Magdaleena pronkskuju.

"Olen siiralt tänulik, et Rapla inimesed on märganud mu pühendumist selle piirkonna kultuurielu rikastamisele", ütles Pille Lill ja lisas, rõõm on luua väärtusi, mis aitavad kaasa inimeste maitsemeelte kujundamisele.

Rapla kihelkonna auhinda antakse välja alates 1998. aastat üle ühe aasta. Varasematel aastatel on selle pälvinud teiste seas Tõnu Kaljuste, Enn Vetemaa, perekond Uusberg, Raikküla koduloolane Ilse Rahkema, endine Rapla maavanem Tõnis Blank, Järvakandi Pauluse kiriku kauaaegne juhatuse esimees Rein Ranne, Uku Masingu 110. sünniaastapäevale pühendatud ürituste peakorraldaja Anne Kalf. Kõige esimene auhinna laureaat oli 1998. aastal kauaaegne Rapla koguduse õpetaja Evald Saag.

Pille Lill kutsuti Rapla Kirikumuusika Festivali kunstiliseks juhiks ja korraldajaks 2010. aastal. 2021. aastal sündis tema algatusel stipendiumifond, millega koos alustati samal aastal Raplamaa Noore Muusiku konkursi korraldamist.