Filmimuuseum liitus rahvusvahelise filmiarhiivide võrgustikuga

Eesti ajaloomuuseumi filmimuuseum on nüüdsest osa FIAF (International Federation of Film Archives) võrgustikust. Filmimuuseumi tegevust esitleti Budapestis toimunud kongressil ning liikmelisus sai ametliku kinnituse juunis.

FIAF asutati 1938. aasta juunis. Ühenduse ellukutsujad olid New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseum, Cinémathèque française, Ühendkuningriigi riiklik filmiarhiiv ja Saksamaa filmiarhiiv. Tänaseks on ühenduses 173 institutsiooni 79 riigist ning esindatud on nii regionaalsed kui ka üleriigilised filmiarhiivid, muuseumid, instituudid ja keskused. Eestis on FIAF-i täisliikmeks varem astunud rahvusarhiivi filmiarhiiv.

Rahvusvahelise filmiarhiivide föderatsiooni tegevus on pühendatud maailma filmipärandi säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja laiemale tutvustamisele. Eraldi tegeleb FIAF arhiivides tegutsevate noorte täiendõppe ja parimate praktikate jagamisega. Ühendusse kuuluvad just avalikes huvides tegutsevad maailma juhtivad erialainstitutsioonid.

Filmimuuseumi täisliikme staatus kinnitati juunis 2022. Muuhulgas annab ühendusse kuulumine filmimuuseumile ligipääsu maailma filmiklassikale ning pakub võimaluse tuua Eesti publikuni põnevaid ning eriilmelisi ajaloolisi filmiprogramme kogu maailmast.