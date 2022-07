Brasiilia black-metal bändi Patria peagiilmuval albumil kõlab eesti keel

15. juulil ilmub Brasiilia black-metal bändi Patria album "Hexerei", millelt leiab ka eestikeelse loo "Viimne väävlisõõm". Laulu on sisse laulnud Loitsu pealik Lembetu ehk Ahto-Lembit Lehtmets.

Kutse plaadil kaasa teha tuli Patria kitarristilt Mantuselt (Marcelo Vasco). Lembetu sõnul on nad Marceloga pikemat aega tuttavad ja nii Loits kui Patria on tegutsenud ka ühe plaadifirma all.

Lõpliku tõuke koostööks andis ühine kohtumine aasta alguses Tallinnas. "Märkasin sotsiaalmeedias, et üks laev hakkab Loitsu loo saatel Helsinkist Tallinnasse sõitma ja reageerisin sellele. Järgmisel hetkel juba jooksin ummisjalu Kadrinas rongile ja umbes tund hiljem istusimegi Tallinnas pitsabaaris ühise laua taga – mina, minu elukaaslane ja Marcelo koos oma Brasiilia sõpradega," kirjeldas Lembetu sündmuste käiku.

Vokaalipartiid salvestati Zorg stuudios ja stuudiotööle kuluma pidanud summa koos lisaga saadeti osapoolte kokkuleppel otse Ukraina kaitsjatele.