Tänavakunst tõmbab kampaaniaga #IShareHerPower tähelepanu kliimaaktivismile

"Valisin oma teose teemaks metsakaitse, sest see on mulle lähedane ja ühtlasi on see probleem, mis on aktuaalne ka Eestis. Uuringud on juba näidanud, et metsade raadamist ei kontrollita ja sellel võivad olla meie riigile tõsised kliimatagajärjed. Wangari Maathai astus 50 aastat tagasi, kui kaitseorganisatsioone polnud, peaaegu üksi välja, et kaitsta Aafrika metsi ülemaailmsete tööstus- ja naftaettevõtete eest, mis hävitasid Keenia ja kogu Aafrika ökosüsteemi. Arvan, et sellise naise eeskuju teades peaks inimestel natuke häbi olema, kui tähelepanematud me looduse suhtes oleme, tehes nägu, et probleeme polegi. Lõppude lõpuks on oht, et võite midagi pöördumatult kaotada, ilma ühelegi probleemile piisavalt tähelepanu pööramata," rääkis kunstnik Lex Zooz.

Kampaania #IShareHerPower eesmärk ongi rääkida tänavakunsti kaudu sellest, kuivõrd tugevalt mõjutavad kliimamuutused soojema kliima ja madalama sissetulekuga riikide inimeste igapäevaelu. Kampaania soovib tõsta esile naissoost kliimaaktivistide panust ja võitlust tuleviku nimel erinevates maades.

Kampaania raames valmib Tallinnas neli suuremat tänavakunstitööd neljalt professionaalselt kunstnikult, toimub kunstikonkurss noortele ning viiakse läbi tänavakunsti tutvustavad giidituurid Tallinna linnaruumis. Esimese tööna valmis kunstnik Maria-Liisa Leonidovi teos Kalamaja pargi juures, kus uue välimuse sai vana väsinud alajaama hoone. Maria-Liisa töö on inspireeritud Leydy Pechi tegevusest.

Uue ilme on saanud ka Tallinna Nõmme huvikool, mille seinal on nüüd Soome kunstnik Essi Ruuskaneni teos inspireeritud Tšaadi keskkonnaaktivisti Hindou Oumarou Ibrahimi tegevustest.

"Valisin Hindou Oumarou Ibrahimi, sest ta on töötanud põlisrahvaste teadmiste toomisel tänapäeva teadusliku lähenemise kõrvale ning ühendanud neid kahte kliimalahenduste loomisel. Tal on ka tugev feministlik hääl ja ma austan tema tööd väga. Kliimakriis ja bioloogilise mitmekesisuse kokkuvarisemine on meie aja kõige olulisemad väljakutsed. Need aktivistid teevad kõik endast oleneva, et päästa meie ühine planeet. Me kõik peaksime lõpetama vabanduste otsimise ja tegema sama", ütles Essi Ruuskanen.

Tänavakunsti teoste valmimisega paralleelselt antakse välja naisaktivistidest inspireeritud kleepsualbum ning toimub 15-25aastastele noortele suunatud kleepsukavandite konkurss. Konkursi eesmärk on, et Eesti noored mõtestaksid endale sobiva kunstivormi kaudu keskkonnaga seonduvaid väljakutseid ning leiaksid motivatsiooni juba tegutsevate keskkonnaaktivistide tegudest.