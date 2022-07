Pärnu kontserdimaja juht pälvis Poola saatkonna kõrge tunnustuse

Auhinna asutas Poola vabariigi Tallinna suursaatkond 2018. aastal, mil möödus 100 aastat Eesti iseseisvumisest ja Poola taasiseseisvumisest. Sellega tõstetakse esile naisi, kes erilise pühendumusega kannavad hoolt Eesti ja Poola suhete arendamisesse ning propageerivad Maria Kruszewska-Laidoneri eeskujul Poola kultuuri ja pärandit Eestis.

Eesmärgiks on autasustada saja žabooga nais, kes seisavad Eestis Poola kultuuri eest. Žaboo on valmistanud Haapsalu pitsikuduja Liivi Russe, kes taaslõi žaboo koe ja kuju Maria ja Johan Laidoneri arhiivifoto järgi. Esimene žaboo anti Eesti iseseisvumise sajanda aastapäeva puhul üle president Kersti Kaljulaidile. Laureaatide hulgas on Narva rahvusvahelise Chopini konkursi kauaaegsed korraldajad Galina Moldon ja Tatjana Gontšarova, Eesti rahvusarhiivi ja Eesti sõjamuuseumi kuraator Kristi Leps, Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte, Läänemaa raamatukoguhoidjad Krista Kumberg ja Kersti Brant, naiskodukaitsja Tiina Leesik ning Haapsalu linnuse endine direktor Kaire Tooming.

Kümnenda žaboo sajast sai Poola Vabariigi suursaadiku Grzegorz Kozłowski otsusega Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk. Olulisimad Pärgi juhitud Poola kultuuri tutvustavad sündmused on olnud Poola ooperile pühendatud fookused Pärnu ooperipäevadel aastatel 2005, 2014 ja 2022 ning kontserdid Henryk Mikołaj Górecki ja Krzysztof Penderecki heliloominguga. Tänavu toob Poola ja Eesti diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva ning Pärnu kontserdimaja 20. sünnipäeva tähistamiseks Eesti Kontsert lavale Marcin Masecki "Eesti sümfoonia".

"Olen ääretult tänulik märkamise ja selle kõrge tunnustuse eest. On suur au kuuluda selliste väärikate naiste hulka," lausus Pärk.

Maria Kruszewska-Laidoner (1888–1978) oli Poola aadlidaam, kindral Johan Laidoneri abikaasa, erudiit ja pianist, kes enne esimese maailmasõja puhkemist täitis Eestis ka esileedi rolli.