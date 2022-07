Galerii: Patarei merekindluses valmis ainulaadne õhku puhastav kunstiteos

Kunstnikepaari Vahur Agari ja Helena Hanni teada on see esimene kord, mil Eestis seesugust värvi on kasutatud: "Teose teeb eriliseks Itaaliast tellitud innovaatiline mineraalne seinavärv, millel on õhku puhastav toime. Selle värviga töötamine nõuab pikemat ettevalmistust, sest esmalt tuleb õiges koguses toimeained kaaluda ja kokku segada, ehk värvimisele eelneb justkui kokkamise etapp. Tulemuseks valmis installatsioon, mis lisaks visuaalsele naudingule ka õhureostust eemaldab. Tootja kinnitusel on 100 ruutmeetril värvitud pinnal sama toime, mis 100 ruutmeetril kasvaval metsal," rääkis Agar.

Kunstiteos valmis koostöös Läti ja Leedu kunstnikega. Helena Hanni sõnul lõid kolme riigi kunstnikud ühtse kontseptsiooniga muralite trio, mis Balti riike mõtteliselt seob: "Projekti raames tulid kokku Darius Janonis Leedust, Dainis Rudens Lätist ja Colorees Art Eestist ning ühiselt mõtlesime välja kontseptsiooni. Põrgatasime omavahel ideid mitu kuud ja viimistlesime ühiselt kavandeid, seega on iga pealinna installatsioonis natuke ka naaberriikide kunstnike kätt," lisas Hanni.

"Tahtsime teha nii, et kõigil kolmel teosel oleks midagi ühist, aga siiski ka erinevaid detaile. Geomeetriline abstraktsus on see, mis kolm teost omavahel visuaalselt sarnaseks teeb, aga igale teosele on lisatud selle asukoha riigile iseloomulikke mustreid või muid tunnuseid. Igal teosel on ka üks silmapaistev element. Meie valisime selleks Eesti rahvusliblika pääsusaba," rääkis Agar.