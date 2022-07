Jessie Ware avaldas uue singli "Free Yourself"

Loo "Free Yourself" kirjutasid kahasse ja produtseerisid Clarence Coffee Jr. ja Stuart Price ning see on sissejuhatus tema uuele albumile, vahendab Pitchfork.

""Free Yourself" märgib minu jaoks uue ajastu algust. Ma olen väga põnevil, et inimestel on suve teiseks pooleks selline lugu, mille saatel tantsida, tunda end piirangutevabalt ja olla rõõmus, sest see on täpselt see, kuidas mina olen end tundnud viimasel ajal tänu sellele, et saan jälle tuuritada ja laulda."

Ware'i seni viimane, neljas stuudioalbum "What's Your Pleasure?" ilmus juunis 2022, millest ilmus järgmisel aastal deluxe-versioon.