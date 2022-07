Leslie da Bassi looming jõuab koostöös NASA-ga Kuule

116 riigi kunstnike looming jõuab kuule kolme saadetisena ja Da Bassi looming läheb lendu kolmanda grupiga The Polaris Collection nime all, mis toimetatakse kuu lõunapoolusele koos NASA mobiilse robotiga Viper Rover 2023. aasta novembris.

"Tegemist on põhimõtteliselt kosmilise pudelipostiga, ajakapslitega, avastajatele tulevikus. Need talletavad endas kaasaegse loomeinimeste mõttemaailma ja see on minu meelest täiesti kosmiliselt äge idee! Mul on eriti hea meel, et saan omamoodi Kuule astuda ajal, mil kosmos on just uuesti pildil ka läbi James Webbi teleskoobi. Lapspõlves unistasin kosmonaudiks saamisest ja palun, never stop dreaming," kommenteeris Leslie Laasner.

Leslie Da Bassi loomingut hakkavad ajakapslis esindama maal "Manicure", neli lugu "Pisar", "Dressibluus", "Kõlarid" ja "Find What You Love And Let It Kill You" ning lühimängufilm "Kevin, Ei!".

Projekti idee on selle looja ja kuraatori Samuel Peralta sõnul, et kapsli avastajad näeksid kunagi maailma, kus vapustatuna katkematutest sõdadest, pandeemiatest, probleemidest suutsid inimesed ikkagi oma unistustes olla sellest kõigest kõrgemal ja luua midagi ilusat ja head.