Valgamaal avas uksed klaverimuuseum

Muuseumi püsiekspositsioonis on 28 instrumenti, millest enamuse on valmistanud Eesti meistrid. Muuseumi plaanitakse tulevikus laiendada ja soetada juurde nii Eestis valmistatud klavereid kui ka harmooniume.

"Siin on ka teiste riikide klaverid, mis on seotud Eesti väga tuntud isikutega. Näiteks akadeemikud Jaan Einasto, Harald Keres, ülikoolirektor Johan Kõpp, kes on siin lähedal sündinud ja tema pill on väga vahva pill. Ja siin on kuulsa helilooja Uno Naissoo pill, mis saabus siia alles mõni päev tagasi ja on suurepärane pill. Ja on siin ka üks harmoonium, Ivo Linna harmoonium," rääkis SA Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum juhatuse liige Alo Põldmäe.