FKA twigs avaldas muusikavideo loole "Killer"

Muusikavideo lavastas Yoann Lemoine, see on üles võetud Portugalis ja videos astub FKA twigs üles koos näitleja Arón Piperiga, vahendab Pitchfork.

"Ütlesin kohe jah, kui ta palus mul seda lavastada," märkis Lemoine pressiteates. "See oli suurepärane võimalus kujutada teda viisil, mida me pole varem näinud, toorelt ja intiimselt. Video räägib sellest, kuidas isiklik trauma võib kunstis olla ühtaegu nii mürk kui ka kütus."

"Killer" on FKA twigsi seni uusim singel ja ilmus pärast miksteibi "Caprisongs" väljaandmist tänavu jaanuaris. Vahepeal on ta välja andnud terve hulga muusikavideoid miksteibi lugudele, nagu "Papi Bones", "Honda" ja "Oh My Love".