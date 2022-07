DVD-turg voogedastusplatvormide kiuste veel elab

Praegu on Eestis võimalik tellida suuremate voogedastusplatvormide Netflix, Mubi, Apple +, Amazon + teenuseid. Viimati liitus selle reaga Disney +. Filmileviettevõtte Film Distribution juhatuse liige Andrus Aigro ütles, et praegu on jäänud vaid paar suurstuudiot, nagu Universal ja Sony, kes on Eesti DVD-turust huvitatud. Nõudlust on aga kodumaistele filmidele, nagu alles sel aastal kinodesse jõudnud Melchiori saaga ja Oskar Lutsu ekraniseeringud.

""Soo" DVD on müüdud 700 eksemplari, planeerime lisatiraaži, päris kokku kukkunud DVD-turg pole, ennustada on muidugi keeruline. Paar aastat võime veel näha DVD-sid, eesti filme DVD-del, aga ilmselgelt otsasid see sektor kokku tõmbab," rääkis Aigro.

Aigro sõnutsi ostetakse Eestis peamiselt ajalooainelisi ja lastele suunatud filme. Euroopa ja Põhjamaade filme maale toova levifirma Estinfilm juht Mati Sepping nentis, et nõudlust on vähe.

"Paraku see turuolukord on selline, et ei osteta, suuri mängufilme me üldse välja ei lase, kui, siis ainult lastefilme, mis on tehtud eesti- ja venekeelse pealelugemisega. Ja tiraažid pole suured, sadades, nii alla tuhande," ütles Sepping.

Eesti Filmi Instituut annab eraldi välja Tallinfilmi filme. Neist on DVD-le jõudnud "Suvi", "Sügis", "Hukkunud alpinisti hotell" ja tulemas on "Viimne reliikvia".

"Selle sarjaga alustasime nii, et jälgime, mis seis turul on, kui palju nõudlust. Edasi läheme film filmi haaval, täpselt ei tea, mitu film jõuab sarja. Kõik oleneb vaatajate huvist," selgitas EFI filmipärandi osakonna juht Rain Põdra.

"Lähima paari aasta jooksul pole plaanis lõpetada. DVD osas on ka laiem huvi, müüsime õigused Saksamaale, kus "Hukkunud alpinisti hotell" tuleb DVD-l välja Saksamaal, Austrias ja saksakeelses Šveitsis, seega huvi on," avas Põdra tulevikuplaane.

Sügisel käivitab Eesti Filmi Instituut koos Filmiarhiiviga ka uue voogedastuskanali, mis on pühendatud vaid kodumaisele filmile.