Suri näitleja David Warner

Pühapäeval lahkus meie hulgast 80-aastasena filmidest "The Omen" ja "Tron" tuntud Inglise näitleja David Warner.

Warner suri vähiga seotud haiguse tagajärjel näitlejatele jt meelelahutustööstuses töötanutele mõeldud hooldekodus Inglismaal Hillingdonis, vahendab BBC.

"Tema perekond ja sõbrad jäävad teda väga igatsema ning mäletavad teda kui heasüdamlikku, heldet ja kaastundlikku meest, elukaaslast ja isa, kelle erakordne pärand on aastate jooksul puudutanud nii paljude elusid," märkis perekond oma avalduses.

Warner oli tuntud ka Spicer Lovejoy rolli poolest James Cameroni 1997. aasta kassahitis "Titanic" ning kehastas sageli just pahalasi, nagu filmides "The Thirty Nine Steps" (1978) ja "Time Bandits" (1981).

Warneril oli märkimisväärne karjäär ka televisioonis, kus ta astus üles sarjades, nagu "Wallander", "Penny Dreadful", "Ripper Street", "Doctor Who" ja "Twin Peaks". Warner oli tuntud ka erinevate tegelaste mängimise poolest "Star Treki" frantsiisis ja osales mitmes "Doctor Who" helilavastuses.