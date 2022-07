Pulp tuleb üle kümne aasta taas kokku

Ansambli trummar Nick Banks ütles, et neil on 2023. aastaks planeeritud terve rida võimalikke kuupäevi ja kohti, kuid ei kinnitanud üksikasju. Ansambli solist Jarvis Cocker vihjas võimalikule taasühinemisele varem sotsiaalmeedias, vahendab BBC.

Banksi sõnul on nad taasühinemist planeerinud viimased paar kuud ning paljud asjad on veel lahtised. Cocker selgitas esmaspäeval Guardianile, et sotsiaalmeediasse postitatud vihje oli nimme krüptiline, kuid kinnitas, et Pulp järgmisel aastal tõesti üles astub, vihjates et igal juhul ka kodulinnas Sheffieldis.

View this post on Instagram A post shared by @jarvisbransoncocker

1978. aastal moodustatud Pulp, mis on tuntud hittide, nagu "Disco 2000", "Common People" ja "His 'n' Hers" poolest, andis viimati kontserdi aastal 2012, kus oli kohal 12 000 inimest.