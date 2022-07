Happy Mondays avaldas Paul Ryderi mälestuseks lühialbumi "Tart Tart"

1964. aasta 24. aprillil sündinud Ryder suri 15. juulil 58-aastasena. Bändikaaslased nimetasid teda oma avalduses tõeliseks teerajajaks ja legendiks, keda jäädakse alati igatsema. Ryderi surma põhjus pole teada, vahendab NME.

Happy Mondays avaldas Ryderi mälestuseks kolmest loost koosneva lühialbumi, mis sisaldab kaht varem avaldamata live-versiooni loost "Tart Tart", mis ilmus algselt nende 1987. aasta debüütalbumil "Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out)".

Esimene live-versioon on salvestatud 1989. aastal raadios BBC Radio 1 legendaarse raadio-DJ John Peeli kuulsate sessioonide käigus. Teine versioon on salvestatud samal aastal Sheffieldi ülikoolis toimunud kontserdi ajal.

EP müügist teenitud tulu annetab bänd MusiCares'ile, mille valis välja Ryderi tütar Amelia ja mis aitab muusikatööstuse inimesi, kes võitlevad sõltuvusprobleemidega.

Paul Ryder moodustas ansambli Happy Mondays koos venna Shaun Ryderiga aastal 1980 ja esines koos nendega kuni bändi esimese lahkuminekuni aastal 1993. Kuigi ta ei ühinenud bändiga nende kokkutulekul aastal 2004, liitus ta nendega comeback-kontsertideks aastal 2012, mida bänd andis kuni tänase päevani.