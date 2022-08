Ilmus treiler uuele "Star Warsi" sarjale "Andor"

Sarjas astub üles Diego Luna (Cassian Andor) ja see jutustab eelloo "Star Warsi" trioloogiate 2016. aastal esilinastunud kõrvalfilmile "Rogue One". Lisaks astuvad filmis üles ka Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw ja Forest Whitaker, vahendab Variety.

Uue sarja tegevprodutsent on Luna ise, sarja autor on "Rogue One'i" üks kaasstsenariste Tony Gilroy, kes ka lavastas viis sarja episoodi, sealhulgas avaepisood.

Luna rääkis kanali ABC saates "Good Morning America", et sarjas on rohkem nn füüsilisi eriefekte kui tavalistes suurfilmides.

"Ma armastan kogu seda maailma. Äkitsi avastasin, et olen kui laps võtteplatsil, sest kõik on päris, kõik on kohe seal juba olemas. Me ei tööta roheliste ekraanidega – kõik ehitatakse päriselt üles. Rekvisiidid töötavad. Need teevad häält."