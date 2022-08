Valitsus suurendas Film Estonia tagasimaksefondi mahtu 3,4 miljoni euro võrra

"Filmikunst on üks tõhusamatest kultuurilise dialoogi vahenditest ning tänane [neljapäevane – toim] otsus on Eesti filmitööstuse jaoks kahtlemata oluline," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

"Huvi Eesti vastu on välismaiste filmitootjate seas juba hüppeliselt tõusnud ning fondi suurendamine annab tõuke, et viia meie filmikultuuri rahvusvahelisele tasemele," jätkas ta.

"Film Estonia aitab luua kõrgetasemelisi töökohti ja tuua Eesti majandusse veelgi rohkem välisinvesteeringuid, mida on kriisidest väljumisel hädasti vaja," lisas Hartman.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus märkis, et filmitootjatel on suur huvi Eestisse tulla nii suuremate kui väiksemate projektidega.

"Huvi on hüppeliselt kasvanud ja näitab, et Eestil on palju pakkuda ning on kiitus meie spetsialistidele ja ettevõtluskeskkonnale. Rahvusvaheliste projektide tootmine Eestis annab kogemusi, ent annab tugeva tõuke ka majandusele," sõnas Pentus-Rosimannus.

Fondi täiendava suurendamisega tuuakse Eestisse täiendavalt 11,4 miljonit eurot, netomõju Eesti majandusele on vähemalt 8 miljonit eurot.

2022. aastaks ette nähtud tavapärane fondi maht 2 miljonit eurot oli 2022. aasta jaanuari seisuga väljamaksekohustusega kaetud. Erakorraline fondi suurendamise vajadus tekkis seoses rahvusvaheliste suurprojektide huviga Eestisse tulla ja sellest tuleneva hüppelise nõudluse kasvuga, mis on paljuski seotud rahvusvahelise filmitööstuse taaskäivitumisega pärast koroonapandeemiast tingitud madalseisu.

Film Estonia sarnased tagasimakseprogrammid on maailmas kõige levinum automaatne mehhanism, millega meelitatakse riiki välisinvesteeringuid ja elavdatakse kohalikku turismi, filmitööstust ja majandust. Vahendid Film Estonia ühekordseks suurendamiseks eraldati valitsuse reservist. Eelnõu esitas rahandusministeerium koostöös kultuuriministeeriumiga.