Tallinnas annab kontserdi Norra duo Kings of Convenience

Duos tegutsevad Eirik Glambek Bøe ja Erland Øye, kes kombineerivad oma muusikas lisaks folgile ka jazz'i, Brasiilia rütme ja ka house-muusikat.

Nende seni viimane album ilmus 2021. aastal ja kannab pealkirja "Peace or Love". Album sai salvestatud viies erinevas linnas viie aasta jooksul ja seal on 11 autobiograafilist laulu elu ilust ja armastusest, kasinusest, vanemate kaotusest ning lahutusest.

Nad meenutasid, et uut plaati oli neil tarvis viis korda uuesti salvestada, kuna soov oli, et iga heli ja sõna oleks orgaaniline ning loomulik.

"Üheaegselt õige emotsiooni väljendamise ning voolavuse saavutamine on esimese võtte ajal pea võimatu, seetõttu on tarvis need osad mitme salvestuse jooksul kokku koguda," ütles Bøe.

Duo on 23 tegutsemisaasta jooksul välja andnud neli stuudioalbumit: 2001. aastal ilmus "Quiet Is the New Loud", 2004. aastal "Riot on an Empty Street", 2009. aastal "Declaration of Dependence" ja 2021. aastal "Peace or Love".