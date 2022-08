Minifestival Loomad Elutoas toob Tallinnasse Soome alternatiivse muusika tegijad

LooMad EluToas on teist korda Tallinnas toimuv nn post-post-genre'i minifestival, mis ühendab alternatiivseid muusikuid Soomest ja Eestist. Soome artistidest on esindatud Future Box, El Bailandero, Sami Heikkilä ning Mikki&Hesse.

Future Box on lo-fi elektro-pop'i viljelev duo Helsinkist. El Bailandero on samuti tulemas Helsingist, kelle näol on tegemist ühemehe electro-orkestriga, kelle loomingu fookuses on biidid ning improvisatsioon.

Kolmanda artistina põhjanaabrite pealinnast astub üles dub'i- ja etnomõjutustega poliitilise satiiri duo Mikki&Hesse. Veel on Soome artistidest esindatud Kuusamost pärit laulja-laulukirjutaja Sami Heikkilä, kes esitab traditsionaalsemaid americana ja folgi varasalve kuuluvaid lugusid, mille vahele jutustab lugusid oma elust.

Lisaks Soome esinejatele saab minifestivalil LooMad EluToas kuulata ka kodumaiseid esinejaid Ringhold, Eduard Reinas ja DJ Nextraxx.

Rohkem infot LooMad EluToas toimumise kohta leiab ürituse Facebooki lehelt.