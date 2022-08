Yeah Yeah Yeahs avaldab pärast üheksa-aastast pausi uue albumi

Ameerika ansambel Yeah Yeah Yeahs avaldas uue singli, mis pärineb nende eelolevalt uuelt stuudioalbumilt "Cool It Down" – nende esimeselt pärast üheksa-aastast pausi.

Loo "Burning" produtseeris muusik Andrew Wyatt, kes rohkem tuntud elektroonilise pop'i ansambli Miike Snow solistina.

Yeah Yeah Yeahsi uuelt albumilt on varem juba ilmunud singel "Spitting Off the Edge of the World".

Bändi solisti Karen O sõnul on uus lugu teatud määral inspireeritud Four Seasonsi loost "Beggin'".

"Cool It Down", mis on nende esimene pärast 2013. aastal ilmunud albumit "Mosquito" ja järjekorras bändi viies stuudioalbum, ilmub 30. septembril plaadifirma Secretly Canadian alt.