Galerii. Slipknot andis Saku suurhallis kontserdi täismajale

Tallinnas Saku suurhallis esines neljapäeval Ameerika nu metal'i bänd Slipknot, kes andis oma uue kontserttuuri "We Are Not Your Kind" Baltikumi ainsa kontserti just Eestis.

Slipknoti seni uusim album "We Are Not Your Kind" ilmus 2019. aastal ja jõudis ka Billboardi edetabeli Top 200 parima hulka.

Bändi solist Corey Taylor on öelnud, et tema jaoks on "We Are Not Your Kind" tõeline meistriteos.

"Olen meie kõigi üle väga uhke, et me lubasime endal loominguliselt just sinna rännata, sest see on nii personaalne," ütles ta ja lisas, et nad näevad palju vaeva, et end mitte korrata.

Ansambel Slipknot esines Eestis esimest korda, 2016. aastal andsid nad kontserdi Vilniuses. Eestis on esinenud bändi solisti Corey Taylori ansambel Stone Sour.