Kultuurkapital suurendas maakondade rahastust

Viimasel Kultuurkapitali nõukogu koosolekul tegi nõukogu esimees Piret Hartman nõukogule ettepaneku suurendada maakondlikele ekspertgruppidele kohaliku kultuuri- ja spordielu toetuseks eraldatavaid summasid. Nõukogu toetas kultuuriministri ettepaneku, maakondlike ekspertgruppide jagatavad toetused kasvavad keskmiselt 12 protsenti.

"Kultuurkapitali esimese poolaasta tulude laekumine on olnud väga hea ning tulemus on parem, kui eelarvet tehes lootsime. Sellest tulenevalt tegin ettepaneku suurendada maakondlike ekspertgruppide rahastust. Maakondlikud ekspertgrupid oskavad kohalikul tasemel toetusi kõige paremini sihtida, seega nii loome paremad võimalused, et kõrgetasemeline kultuur õitseks ka väljaspool pealinna," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Nõukogu otsustas muuta ka kultuurkapitali maakondliku aastapreemia Kultuuripärl rahastamise põhimõtteid: edaspidi on kõikides maakondades preemiasumma võrdselt 2500 eurot ning preemiat rahastatakse ainult kultuurkapitali vahenditest.

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine. Alates 2006. aastast tunnustab Eesti Kultuurkapital maakondades tegutsevate inimeste erialast pühendumist aastapreemiaga Kultuuripärl.