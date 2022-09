Gorillaz avaldas singli uuelt albumilt

Damon Albarni jaJamie Hewletti virtuaalbänd Gorillaz avaldas ametlikult uue singli "New Gold", kus teevad kaasa bändi pikaaegne koostööpartner, The Pharcyde'ist tuntud Bootie Brown ja Austraaliast pärit multiinstrumentalist Kevin Parker projektiga Tame Impala ning kuulutas välja oma uue albumi "Cracker Island".

Gorillaz esitles lugu esimest korda augusti lõpus Londonis toimunud festivalil All Points East. "New Gold" on üks neid lugusid, kus Damon Albarni 2D-nimeline tegelane võtab taustarolli ning laseb kaastöölistel Booty Brownil ja Tame Impala Kevin Parkeril särada.

Ühes singli avaldamisega avalikustas bänd ka uue, kaheksanda albumi nime ja selle ilmumiskuupäeva. Tulevaselt albumilt leiab kümme lugu. Albumil "Cracker Island" teevad kaasa Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Beck, Bad Bunny ja Thundercat.

Album salvestati aasta alguses Londonis ja Los Angeleses ning selle produtseerisid mitmekordselt Grammy auhinnaga pärjatud produtsent Greg Kurstin, Gorillaz ja Remi Kabaka Jr. Album ilmub 23. veebruaril 2023.

Gorillaz alustas suve albumi nimilooga "Cracker Island (ft. Thundercat)", mis ületas kümne esimese päevaga kümne miljoni video vaatamise piiri.