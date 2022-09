Sveta baaris esineb Curses Berliinist

New Yorgis sündinud Luca Venezia ehk Curses on tuntud enniomorriconeliku kitarrikõla poolest, mis seguneb mõjutustega varajastest 80ndatest ja kompab vokaalidega new wave'i, post-pungi ja new beat'i piire. Cursesi viimane album "Incarnadine" ilmus tänavu märtsis plaadifirma Dischi Autunno alt.

Venezia alustas muusikuteekonda punkarina, mängides teismeeast alates mitmetes bändides kitarri. DJ-ks otsustas ta hakata pärast seda, kui oli käinud esimest korda reivil. "Ma armusin koheselt: valju muusikasse, valgustesse ja ümbritsevasse eufooriasse," on ta märkinud.

Berliinis on Venezia tuntud kvääripeo Pornceptual residendina, ning 2016. aastast alates veab ta eest oma plaadifirmat Ombra INTL. Rinse France'i raadios on tal saade "Together Alone", mille missioon on esile tõsta artiste, kes jagavad tema armastust italodisko tumedamate ja veidramate poolte vastu.

Külalist toetavad Dark Disko korraldajad Angé ja Sugar Rody ning kohalikud DJ-d After Dark ja Nechaev.

Tallinnas rändav peosari Dark Disko keskendub tumedamale diskole, pakkudes elektroonilist muusikat new wave'i, indie', postpungi ja italodisko mõjutustega.

Dark Disko: Curses toimub laupäeval, 10. septembril algusega kell 23.00 Sveta baaris (Telliskivi 62). Üritusele sissepääs alates 18. eluaastast.