Anett andis välja esimese singli uuelt albumilt

Laulja-laulukirjutaja Anett avaldas singli "Certain Kind of Crazy" oma 20. oktoobril ilmuvalt uuelt täispikalt live-kontseptsioonalbumilt "Late to the Party".

"Certain Kind of Crazy" valmis uue kontseptsioonalbumi live-salvestussessioonil ERR Raadiomaja 1. stuudios. Kaaskirjutajad on Heikko Remmel, Joonas Mattias Sarapuu ning kaasprodutsent Aneti kõrval Sander Mölder.

"Olen eelmise aasta lõpust saati ennast uue muusika loomisele pühendanud. Nüüd sügise ja uue muusika välja andmise eel olen väga elevil, et kõike siiani tehtut jagada," märkis Anett.

""Certain Kind of Crazy" räägib lugu kunagistest armumistest, mille muretust ja kergust vahetevahel igatsen, ja mis tekitavad vastupandamatu tahtmise mõneks hetkeks sinna aega, kohta ja emotsiooni tagasi minna," jätkas ta.

Anett kirjutas loo möödunud aastal ja see jäi siis sahtlisse oma aega ootama.

"Tänavu aasta alguses kirjutasime Heikko Remmeli ja Joonas Mattias Sarapuuga loo lõpuni, seadsime bändile ja see sai minu jaoks pärast aasta möödumist täiesti uue hingamise," tõdes ta.

"Selle loo helikeeles on suur roll live-instrumentidel ja muusikute omavahelisel energial, kuna lugu on salvestatud osana albumi live-sessioonist."

Anetti 2020. aastal ilmunud debüütalbum "Morning After" tõi Anetile kolm nominatsiooni Eesti Muusikaauhindadel – Aasta Album, Aasta Naisartist ja Aasta Popartist kategooriates ning kulmineerus laureaaditiitlitega Aasta Naisartist ja Aasta Popartist.

Kevadel astus Anett üles rahvusvahelisel muusikaesitlusfestivalil Liverpool Sound City, ja osaleb rahvusvahelise muusikatööstuse programmis Keychange. Aneti juunis ilmunud singel "You Got Love" on tema esimene rahvusvaheline lugu koostöös Ühendkuningriigi produtsendiga Pearse Macintyre, kes on töötanud muude nimede hulgas ka Gregory Porteriga.