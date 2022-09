Rein Veidemann värskest novellikogust: hingeliselt kuulume loomadega kokku

"Kõige oleva ja elava substantsaluseks on hing. Kõik hingavad," selgitas Veidemann "Vikerhommikus" oma värske teose tagamaid. "Kui me ei hingaks, siis poleks elu. Vähe sellest, maailm hingab, planeet Maa ise hingab. Kosmonaudid on ju lausa fakte meile sellest toonud," avas Veidemann oma aukartust hinge ees. Hing on kirjaniku sõnul seotud ka teadvusega.

"Minu loomade lood on seotud ikkagi lapsepõlveelamusega, kokkupuutega, nendega juhtunuga," selgitas Veidemann. "Ühtlasi nende kaudu ma mõtestan ka oma elu, sest hingeliselt me kuulume kokku loomadega."

Lemmikloomad ja eriti koerad õpetavad kirjaniku arvates ülimat hoolivust ja distsipliini.

Värskesse raamatusse on Veidemann kogunud lugusid koertest, kuid ruumi on ka lehmale, küülikutele, kilpkonnale, nirgile jt.