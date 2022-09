Pildid: Ukraina kunstnik Polina Kuznetsova sulges end performance'i raames puuri

Performance'i eesmärk oli tuua publikule lähemale inimõigustega seotud temaatika ning nende kadumine sõjategevuse ajal. Vabaduse väljakul toimunud performance oli kolmas ning viimane osa Kuznetsova kunstiteostest, mis on kõik ellu viidud ajal, kui ta on elanud sõjapõgenikuna Eestis. Tuleval nädalal reisib kunstnik tagasi Kiievisse, et toetada oma kodumaad ning panustada selle taastamisse.

Sama performance'i korraldas Kuznetsova ka Rootsis Göteburgis, kus ta viibis üle kolme tunni üksinda puuris. Tallinnas sulges märtsis Harkivist põgenenud Polina Kuznetsova end puuri koos Mariupolist pärit kunstnikuga.