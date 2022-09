Brad Pitt ja Nick Cave avasid Tamperes kunstinäituse

Pitti skulptuurid on osa suuremast näitusest Sara Hildéni nimelises kunstimuuseumis – tegemist on Briti kunstniku Thomas Houseago näitusega, kus on esitletud ka muusik Nick Cave'i loodud keraamika, vahendab The Guardian.

"See on minu ja Nicki jaoks täiesti uus maailm ja meie esimene katsetus selles vallas. Kõik tundub täpselt õige," rääkis avamisüritusel Pitt intervjuus Soome ringhäälingule Yle.

Pitti üheksa teost näitusel hõlmavad vormitud kipspaneeli, mis kujutab relvalahingut ja majakujulisi silikoonskulptuure, millest igaühte on tulistatud erineva laskemoonaga.

"Minu jaoks on see eneserefleksioon. See on seotud sellega, mida ma olen oma suhetes valesti teinud, kus ma olen eksinud, kus olen ühtviisi olnud süüdlane," ütles Pitt avamisel.

Näitleja Brad Pitt tõi laupäeval Soomes Tamperes esimest korda avalikkuse ette enda loodud skulptuurid. Avamisel oli kohal ka muusik Nick Cave, kes esitles samal näitusel enda loodud keraamilisi kujukesi. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / JUSSI KOIVUNEN

"Minu jaoks sündis see millestki, mida ma nimetan iseenda radikaalseks inventuuriks, mille käigus ma olen endaga tõeliselt ja jõhkralt aus ja arvestan nendega, kellele olen haiget teinud, hetkedel, mil olen eksinud," lisas Pitt.

Pitti külaskäik Soome tuli üllatusena, kuivõrd tema osalemisest näitusel polnud varem teatatud.

"Selles mõttes on see põnev ja imeline," ütles näituse peakuraator Sarianne Soikkonen. Ta lisas, et Houseago otsuse kaasata oma sõbrad oma näitusele tingisid pandeemia ja sündmused tema isiklikus elus.

Lisaks sellele, et tegemist on Pitti skulptuuride esimese võõrustamisega, on see esimene kord, kui Houseago jõuab kunstinäitusega Põhjamaadesse, ühtlasi on see Cave'i esimene keraamikanäitus.

Enne muusikaga tegelemist Melbourne'is Caulfieldi tehnoloogiainstituudis maalikunsti õppinud muusik lõi 17 käsitsi maalitud keraamilist kujukest, mis kujutavad "saatana elu 17 jaamas" ja viitavad tema huvile viktoriaaniaja Staffordshire'i kujukeste vastu, mida ta kogub.