Ivar Kaasik avas Pärnu Linnagaleriis näituse "Valgusega/ With Light. With Love"

Aastaid Saksamaal elav maalikunstnik Ivar Kaasik avas Pärnu Linnagalerii kunstnike majas oma näituse "Valgusega / With Light. With Love", kus on eksponeeritud valik kunstniku viimase nelja aasta töödest.

Ivar Kaasik on kolmkümmend aastast Berliinis elanud ning 1999. aastast on ta vabakutseline kunstnik. Enne seda õppis ta mõnda aega Halle Kunsti- ja Disainikoolis ning lõpetas Tallinna Kunstiülikooli metallikunstnikuna.

Näitusel on eksponeeritud mitu pilti merest. Merega on Kaasikul erilised suhted, sest tema Eesti kodu asub Saaremaal. "Need meremaalid siin on ikkagi enamus kodurannad ehk Läänemere rannad, osa neid on ka üldistatud veidi. Ma olen need ise fotografeerinud ja fotode järgi hiljem ateljees ära maalinud," kirjeldas Kaasik.

Kaasik sõnas, et pikalt välismaal elanuna on ta suhted Eestiga harvemaks jäänud, aga näitusi tal siin siiski on. "Loomulikult, mingisugune distants on tekkinud selle pika ajaga, aga ma püüan seda alati korvata sellega, et ma käin tihedamini Eestis," tõdes ta.

Seda, kas Kaasik uuesti kodumaale elama tuleb, ei oska ta öelda. "Kui käsi enam ei tõuse ja jalg enam ei kõppa, võib-olla siis tulen tagasi oma viimseid päevi siia elama."