Stormzy avaldas singli, kus teeb kaasa enam kui 30 külalisesinejat

Briti räppar Stormzy avaldas reedel koos muusikavideoga seitsmeminutilise singli "Mel Made Me Do It", kus teevad episoodilise rolli enam kui 30 külalisesinejat eri valdkondadest – teiste hulgas Usain Bolt, Louis Theroux ja José Mourinho.

Seitsmeminutilise singliga koos ilmus reedel ka ligi 11 minutit pikk muusikavideo, kus teevad kaasa jooksja Usain Bolt, ajakirjanik ja dokumentalist Louis Theroux ja jalgpallitreener José Mourinho.

Külalisesinejate täisnimekiri tähestiku järjekorras:

Brenda Edwards

Clint Cortez

Daniel Louisy

Dave

Dinah Asher-Smith

Gabrielle

Headie One

Henriee Kwushue

Iain Wright

Jade LB (A.K.A. Keisha The Sket)

Jazzie B

Jenny Francis

JME

Jonathan Ross

Jose Mourinho

Julie Adenuga

Little Simz

Louis Theroux

Malorie Blackman

Megaman

Melissa's Wardrobe

Nella Rose

No Signal FM (Taja Boodie, Huda Ahmed, RBC (Anthony Ewetade), Jojo Sonubi, David Sonubi)

Posty (of GRM Daily)

Rashid (of Link Up TV)

Stylo G

Tanisha Edwards

Tiana Major9

Trevor Nelson

Usain Bolt

Walé Adeyemi

Yianni Charalambous

Zeze Mills

Stormzy eelmine album "Heavy Is the Head" ilmus aastal 2019.