James Earl Jones loobub Darth Vaderist

Oscari võitjast näitleja James Earl Jones on otsustanud igaveseks loobuda "Star Warsi" tegelasele Darth Vaderile hääle andmisest.

Esimest korda astus Jones "Star Warsi" pahalasena üles 1977. aastal, kirjutab Screen Rant. Hiljem on näitleja andnud Darth Vaderile häält korduvalt nii suurel kui ka väikesel ekraanil.

Tähesõdade frantsiis ongi tulevikus keskendunud pigem väiksemale ekraanile, seda peamiselt tänu seriaalidele "The Mandalorian" ja "Obi-Wan Kenobi".

Nüüd on James Earl Jones õiguse oma hääle üle ametlikult üle andnud.

Palju on spekuleeritud teemal, mis saab Darth Vaderi tegelaskujust pärast Jonesi taandumist, eriti Disney+ sarjade valguses. On kõlanud ka kahtlused, et "Obi-Wan Kenobi" seriaalis kõlas Jonesi asemel tehisintellekti või teise näitleja hääl. Siiani pole veel sarjaloojate plaane avalikustatud.