M.I.A. avaldas järgmise singli uuelt albumilt

"Beep" on järjekorras kolmas singel uuelt albumilt, mille ilmumiskuupäev ei ole veel teada. Ühes uue singliga avaldas M.I.A. ka uue albumi kujunduse.

Juba on albumilt ilmunud singlid "Popular", mille produtseerisid Boaz van de Beats ja Diplo, ning "The One", mille produtseerisid Rex Kudo ja T-Minus. Eelmisel aastal andis ta välja ka singli "Babylon".

"MATA" on M.I.A. esimene album pärast 2016. aastal ilmunud albumit "AIM".