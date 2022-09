Ilmus Björki uus album "Fossora"

End fungofiiliks pidav Björk on uut albumit nimetanud ka oma "seenealbumiks" – tema kirjelduse järgi on see maine, orgaaniline, kahe jalaga maa peal ja eluringi teadvustav, vahendab Consequence.

"Fossora" loomisesse olid kaasatud ka bassklarnetite sekstett, Indoneesia tantsuduo Gabber Modus Operandi loodud biidid ning Björki poja Sindri, tütre Ísadóra ja muusik Serpentwithfeeti vokaalid. Björki lahkunud ema on märgitud albumi kahe loo autorina.

Björk alustas ka taskuhäälinguga, kus räägib lähemalt kõigist oma albumitest.