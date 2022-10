Klassikaraadios alustab uus saatesari Eesti muusikakogudest

Tartu Linnaraamatukogu kolmanda korruse muusikaosakonnas tervitavad raadiokuulajaid staažikad raamatukogutöötajad Meery Salu, Kadri Rohi ja Tiina Kariler.

Osakonnajuhataja Meery Salu töötab 1976. aastal loodud muusikaosakonnas juba 1991. aastast. Kadri Rohi on teinud seda tööd üle 20 aasta ja Tiina Kariler 15 aastat. Ja nagu nad ise ütlevad, siis ei saa minema. "Nii huvitav on!"

Meie kohtumise päeval paistab raamatukogu kolmanda korruse saali soe sügispäike, juba on jõutud avada Mart Saarele pühendatud virtuaalnäitus ja laenutatud rohkelt klaverinoote.

Sisse astudes püüavad pilku otsatud plaadi- ja filmiriiulid, uued muusikaajakirjad, mandoliin ja üht riiulit kattev kaltsuvaip. Selle kudusid lugejad.

Raamatukoguhoidjad õppisid selgeks kangastelgedel kudumise, sättisid kangasteljed keset muusikaosakonda ja iga huviline aitas kaasa vaiba valmimisele.

Salu sõnul peab Tartu Linnaraamatukogu muusikaosakond tagama hädavajaliku inimese jaoks, kes tahab saada muusikast elementaarset ülevaadet.

"Mõni tuleb ja ütleb, et teate, aga ma ei tea sellest džässist või klassikalisest muusikast midagi. Andke midagi, ma tahaks kuulata! Vot siis peakski olema see kõige populaarsem ja kergem, mis kohe inimest ära ei hirmuta," räägib Salu.

Ta meenutab 90ndatel lahvatanud vaidlust, kas muusikakogudes peaks olema Spice Girlsi plaat.

"Lõpuks me jõudsimegi selleni, et inimene tuleb Spice Girlsi pärast meie juurde, laenutab selle plaadi, aga siis ta hakkab pärast vaatama, mis meil veel on ja jõuabki äkki Sibeliuseni. Miks mitte! On selliseid juhuseid ikka olnud," ütleb Salu.

Tartu Ülikooli Raamatukogu muusikaosakond tähistab järgmisel aastal 40. aastapäeva.

Avo Kartul asus omaaegsesse fonoteeki tööle samuti pea 40 aastat tagasi. Svea Pärsimägi on muusikaosakonnas töötanud 30 aastat. Osakonnajuhataja Kaire Maimets leidis oma unistuste töö raamatukogust alles hiljuti.

Maimetsa sõnul on Tartu Ülikooli raamatukogu muusikaosakonna ülesanne säilitada eesti ja maailma kultuuripärandit, aga sama oluline on toetada õppe- ja teadustööd Tartu Ülikoolis.

"Tartu Ülikoolis enam kauneid kunste küll ei õpetata, aga muusikaalast uurimistööd tehakse üle terve ülikooli ja mina soovin, et meil oleks muusikaraamatutest igale huvilisele midagi," räägib Maimets.

Ta soovib, et oma raamatu leiaksid nii psühholoogid, neuroteadlased, aju-uurijad, semiootikud kui ka etnoloogid.

Aga mis on muusikaraamatukogu roll praegusel ajal, kui kõik on kättesaadav? "Aga see kõik on näiliselt kättesaadav. On küll, kui sa tead. Kui sa ei tea, lähed ikka kindlalt ühes samas rivis," usub Kartul.

"Aga kõrval on kogu aeg midagi olemas ja raamatukogu ülesanne on just otsida neid kõrvalasju," lisab ta.



Saate "Kogutud muusika" autor on Lisete Velt. Saade on eetris pühapäeval, 2. oktoobril kell 9 ja kordub kolmapäeval, 5. oktoobril kell 21.