Galerii. Anu Muiste ja Kadi Kaasik avasid Telliskivi loomelinnaku galeriis näitused

Psühholoogiatausta Anu Muiste loomingut iseloomustab sotsiaalne tunnetus. Tema maalid on näituse kuraatori sõnul kui filosoofilised plahvatused, kus reaalne sõnum on segatud sürrealistliku vormiga. Peamiselt kasutab ta õlivärve, millele on juurde lisandunud väiksemamõõduline skulptuur ning digitaalne maal.

Muiste on Eesti maalikunstnike liidu tegevliige ja on osalenud grupinäitustel nii Eestis kui ka Soomes. Näitusel olevad teosed on valminud vahemikus 2021–2022 ning olnud osaliselt väljas Kastellaanimaja näitusel.

Kaidi Kaasik on ametilt graafiline disainer. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafikat, Balti filmi- ja meediakoolis dokumentaalfilmi ja Academia Non Gratas tegevuskunsti. Praegu tegeleb autor ka maalikunstiga, tema kalligraafilised abstraktsed segatehnikas maalid on värviküllased ning kontrastsed. Autori sõnul aitab vaba ja ekspressiivne maalilooming tasakaalustada täpsust ja pühendumist vajavat disaineritööd.

Anu Muiste näitus "Tundlik rändaja" on avatud Telliskivi Loomelinnaku galerii esimeses hoones aadressil Telliskivi 60a/1 ning Kaidi Kaasiku näitus "NO MIND" galerii teises hoones aadressil Telliskivi 60a/2. Mõlemad näitused jäävad avatuks kuni 20. novembrini 2022.