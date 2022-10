Rakvere teatri "Ajurünnak" peegeldab infomürast vaevatud ühiskonna muresid

Ühevaatuseline põnevusnäidend kestab ligi kaks tundi, kuid näitleja Grete Jürgensoni hinnangul vaheaeg vaid lõhuks tegevuse tervikut.

"See on selline lavastus, et kui alguses hakkame minema, siis on üks hoogne minek kuni lõpuni välja," rääkis Jürgenson "Aktuaalsele kaamerale".

Ühe-ruumi-lavaloos pideva põnevuse hoidmine oli parajaks väljakutseks, tunnistas lavastaja Taago Tubin. "Näitemäng on ülikiire tegelikult ja infot on siin meeletutes kogustes. Info on meie jaoks mitte kõige tavapärasem ja kergesti haaratavam. Leida sellele oma struktuur, et me püsiksime vaatajatena kaasas, eks see on olnud paras pähkel. Usun, et saame selle struktuuri päris mängima, nüüd kui etendused käima lähevad, koos saali sünergiaga," kommenteeris Tubin.

Vandenõuteooriaid täispikitud "Ajurünnak" peegeldab tänapäevase infomürarikka ühiskonna muresid.

"Siin on päris palju satiiri sellise ühiskondliku mudeli kohta, mis meid praegu kõiki ju eksitab. Lugu on omamoodi sotsiaalne kommentaar praegusele paranoiaajastule, kus põhimõtteliselt on väga keeruline uskuda seda, mis sulle räägitakse või näidatakse. Ja eks ta tegelebki sellega, kuidas ja mis hetkel võib ebakindlus tuleviku ees üle minna paranoiaks, kus kahtlustused tekivad iga väikese infokillu suhtes," selgitas Taago Tubin.