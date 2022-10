ERM-i nõukoja esimeheks valiti Sirje Karis

Nõukotta kuulub 12 oma valdkonna eksperti üle Eesti erinevatest kultuuri- ja teadusvaldkondadest. Omakorda viis nõukoja liiget kuulub ka Eesti Rahva Muuseumi teadusnõukokku.

"Uue nõukoja liikmeteks on teaduse, kultuuri, hariduse, museoloogia, aga ka ettevõtluse ja kommunikatsiooni valdkondade eksperdid, kellega koos tahame seada ERMi tulevikusuundi selliselt, et me väärtused oleks hoitud hoolimata kõigist kriisidest, et ERMis jätkuks maailmatasemel teadustöö, et muuseum märkaks näituste ja programmide loomisel hingata oma rahvaga ühes rütmis ja oleks ka majanduslikult järjest tugevam," kommenteeris muuseumi nõukoda ees ootavat tööpõldu ERMi direktor Kertu Saks.

Eesti Rahva Muuseumi uude nõukotta kuuluvad Kristiina Alliksaar, Sirje Karis, Kai Lobjakas, Igor Rõtov, Ede Schank Tamkivi, Tarvi Sits, Kristi Vinter-Nemvalts , Kirsti Jõesalu, Inna Jürjo, Art Leete, Arko Olesk ja Mari Sarv.

Nõukoja ülesanne on ERMi põhisuundade kavandamine muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tegevuse hindamine ning kultuuriministrile vastavate ettepanekute tegemine.