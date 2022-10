Uued omanikud plaanivad Rahva Raamatu kontseptsiooni viia ka lähiriikidesse

BaltCap partner Oliver Kullman ütles ERR-ile, et rahvusvahelise laienemise all peavad nad silmas eelkõige Rahva Raamatu poe kontseptsiooni, mis on väga edukas ja rahvusvaheliselt tunnustatud. "Rahva Raamatu kaubamärki me kindlasti muuta ei plaani, ja uutel turgudel võib olla teine kaubamärk, mis kõnetab konkreetse riigi tarbijat," kinnitas ta.

Spetsiifilisi muutusi Rahva Raamatu kontseptsioonis Kullman veel välja tuua ei osanud. "Väärtustame kõrgelt Rahva Raamatu hinnatud kontseptsiooni, kus e-pood, füüsilised poed ja Literaadi restoran-kohvikute formaat loovad tervikliku väärtuspakkumise lugejale, kes hindab uusi teadmisi ja mitmekülgseid lugemiskogemusi," rõhutas ta.

Samas kinnitas ta, et nad soovivad võimendada Rahva Raamatu senist edulugu ja arengusuunda. "Meie nägemuses võiks raamatud olla lugejatele kättesaadavad erinevatel platvormidel, sealhulgas nii paberil, digiraamatuna kui ka audioraamatuna," mainis ta ja lisas, et uusi formaate soovivad nad arendada nii, et raamatu lugemine oleks võimalikult mugav, elamusterohke ja raamatud kättesaadavad lugejale eelistatud formaadis.

Põhilised turud, kus Rahva Raamatu kontseptsiooniga poed tulevikus tegutsema hakkavad, on Baltikumis ja Põhjamaades. "Oleme juba avalikustanud sarnases valdkonnas tehingu Leedus, millega BaltCapi fond omandas Alma Littera ning Pegasas-e. Edaspidine laienemine võib toimuda läbi orgaanilise kasvu ehk toodete ja teenuste müügimahu kasvu, aga ka läbi sünergiat loovate ettevõtete omandamise."

Rahva Raamatul on 12 kauplust kaheksas Eesti linnas, e-pood, restoran Literaat, kaks kohvikut ja kirjastus.