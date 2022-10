Otseülekanne homme: ettelugemise päev on tänavu pühendatud Aino Pervikule

Perviku loomingut loevad ette Kersti Heinloo, Laura Kukk, Katri Pekri, Maria Ehrenberg, Hele Kõrve, Taavi Tõnisson, Tarvo Krall, Leino Rei, Mari-Liis Lill, Argo Aadli, Laura Nõlvak, Merilin Kirbits, Laura Peterson-Aardam, Maarius Pärn ja Tiina Tõnis. Ettelugemist illustreerivad Anu Kalm, Reda Tomingas, Kertu Sillaste, Kristi Kangilaski, Anni Mäger, Olga ja Märt Rudolf Pärn, Liisa Kruusmägi, Kadi Kurema, Lumimari, Joonas Sildre, Elina Sildre ja Tuulike Kivestu-Rotella.

Kava:

Lastekirjanik Aino Pervik, kelle looming on sel aastal ettelugemise päeva fookuses, on ka ise rõhutanud ettelugemise olulisust ning toonud esile selle tähtsust lapse tundemaailma arendamisel. "Väikesele unejutu kuulajale selgub, et sõnadega saab muudki ette võtta kui lausuda: ära tee! või: ei taha! Selgub, et sõnadest võivad tekkida kujutluspildid sellest, mida käega katsuda ei saagi. Siit saab alguse ka empaatiavõime, mis on üks inimese meeldivamaid omadusi."

Ettelugemise päeva traditsiooni kutsus rohkem kui 20 aastat tagasi ellu lastekirjanduse keskus. Sel aastal on päev osaks laste ja noorte kirjandusfestivali Luup programmist.