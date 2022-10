Tallinna Kammerorkester ja Soome muusikud avasid uue kontserdisarja

Tallinna Kammerorkestri uue sarja läbivaks ideeks on anda nimekatele solistidele võimalus tulla publiku ette oma muusikavalikuga. Uue sarja esimese kontserdikava panid kokku Soome muusikaelu eestvedajad: tippviiuldajad Antti Tikkanen ja Minna Pensola, kes astuvad üles nime all Duo Tiksola.

"Meie kontserdil kuulen sajandite vanust muusikat läbi aastate," sõnas Tikkanen. "Alustades barokkist kuni tänapäevani."

"See on hea näide kummalisest ilmingust, et klassikalise muusika muhul kujutatakse ette, et see on mingi kindel stiil, mis kas meeldib või ei meeldi," lausus Pensola.

"Tegelikult kätkeb klassikalise muusika ajalugu viitsada aastat ja selles on palju erinevaid stiile. Ka siin kontserdil liigume Veneetsia nunnakloostris 1600-ndatel aastatel loodud muusikast 2017. aastasse, kus mängime bambuskeppidega viiulit, mis kõlab nagu trummipartii," iseloomustas Pensola.

Pärast Duo Tiksola kontserti saab järje Tallinna Kammerorkestri viiuldaja Robert Traksmann.

"Kontserdisari "Kontsertmeistrid" on ood demokraatiale ja muusikuna on see suur privileeg, et niimoodi pillimängijale antakse võimalus kokku panna enda äranägemise järgi muusikaline programm. Üldiselt ikka langeb see vastutus dirigendile ja antud juhul tuleb kummardus Tõnu Kaljustele, kes väga ebadirigendilikult andis selle vastutuse muusikutele," sõnas viiuldaja Robert Traksmann.

Järgmisel aasta alguses astuvad samas sarjas üles oma kavaga ka Hans Christian Aavikt ja Andres Kaljuste.