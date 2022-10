Euroraadio džässorkestri kontserdil musitseerib Allan Kaljaste

Euroraadio džässorkester (Euroradio Jazz Orchestra) on EBU suurim ja mahukaim džässiprojekt. Igal aastal pannakse orkester kokku noortest, alla 30-aastastest muusikutest, keda soovitavad EBU raadiojaamade džässitoimetajad. Tänavu kuulub orkestrisse 17 muusikut, teiste seas musitseerib orkestris eestlane Allan Kaljaste.

Lisaks Eestile on esindatud Norra, Tšehhi, Saksamaa, Horvaatia, Šveits, Sloveenia, Rootsi, Austria, Läti, Soome, Leedu, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Euroraadio džässorkestri tööd korraldab seekord Saksamaa suurim ja autoriteetseim raadiojaam Westdeutscher Rundfunk (WDR), orkestri kunstiline juht ja dirigent on Hendrika Entzian.

Allan Kaljaste (s. 1998) muusikutee algas plokkflöödiõpingutega Rakvere muusikakoolis, pärast seda õppis ta klassikalist saksofoni ja Otsakoolis rütmimuusika saksofoni. Hetkel õpib Kaljaste Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias. Tal on oma ansambel Allan Kaljaste Smooth Group ning samuti mängib ta New Wind Jazz Orchestras ja ansamblis Heldene Aeg. Euroraadio orkestris mängib ta altsaksofoni ja flööti.

Euroraadio džässorkester käib koos juba 1965. aastast. Esimese eestlasena sai EBU džässorkestris rahvusvahelise töö tuleristsed Raivo Tafenau 1994. aastal. Klassikaraadio on eesti noori muusikuid EBU orkestrisse lähetanud juba üle kahekümne aasta. Seal on musitseerinud nii Maria Faust, Raul Sööt, Peedu Kass kui ka Kadri Voorand. Orkestris on mänginud Aleksander Paal, Allan Järve, Mairo Marjamaa, Heikko Remmel jt.

Euroraadio džässorkestrit juhib tänavu helilooja, arranžeerija ja kontrabassimängija Hendrika Entzian, kes võitis 2018. aastal WDR-i džässiauhinna. Kontsertidel kõlab tema looming ja kava kannab nime "We Are Tomorrow". Läbivaks teemaks on Entziani sõnul Euroopa ühtsus, mitmekesisus ja tulevikuvisioon. Ühe pala on Entzian kirjutanud ka spetsiaalselt just selle koosseisu jaoks.

Kontserdid toimuvad 21. oktoobril Essenis ja 22. oktoobril Kölnis Stadtgartenis, kus asub ka Euroopa džässi ja nüüdismuusika keskus.

Otseülekanne Kölnist on Klassikaraadio eetris laupäeval, 22. oktoobril kell 21. Sündmust vahendab Klassikaraadio džässiekspert Ivo Heinloo.