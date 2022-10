Otseülekanne: seminaril "Laps kirjanduses" arutletakse noortekirjanduse teemadel

Teisipäeval toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ühisseminar "Laps kirjanduses 10. Noorus on ilus aeg!?", mille fookuses on noortekirjandus. Seminari otseülekannet on võimalik jälgida ka kultuuriportaalist.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse kirjandusuurija Jaanika Palmi sõnul valiti seminari teemaks just noortekirjandus, sest see jääb lastekirjanduse ja täiskasvanute kirjanduse vahelisele piirialale, mis ülemäära tihti avalikkuse tähelepanu ei saa. "Otsustasime uurida, mis meie noorkultuuris toimub, milliseid raamatuid ja millest kirjutatakse, millised teemad on esil noortefilmis ja kuidas värsket kirjandust koolitundi kaasata," sõnas Palm.

Kava

10.30 – "Noortekirjandus kui nooruse manifest. Põlvkondlikkus algupärastes noorteromaanides" Andrus Org, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse lektor

11.00 – "Noortekirjanduse iseäralikud ja kaunid kannatused" René Tendermann, kirjastaja ja tõlkija, Rahva Raamat

11.30 – "22 aastat noorteromaanivõistlust" Jaanika Palm, Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse uurija

12.00 – "Mitte midagi" või siiski midagi Taani ja Norra noortekirjandusest Lea Reitel Høyer, Norra ülikooli (OsloMet) haridusteaduste instituudi norra keele ja kirjanduse õppejõud

Vaheaeg

13.30 – "Noortekirjanduse roll minu elus" Eva Kreem, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 9. klassi õpilane

13.45 – "Noortekirjanduse piirid ja tähtsus noore inimese jaoks. Kas noor inimene tahab olla kirjanduses piiritletud?" Elisabet Heinsalu, luuletaja, Kirjanike Liidu noored liige

14.00 – "Kas värskel noortekirjandusel on asja koolitundi?" Siim Lill, Luunja kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, luuletaja

14.30 – "Tütarlapse kuju Nõukogude Eesti tüdrukutekirjanduses" Johanna Ross, kirjandusteadlane, ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja

15.00 – "Kuidas seletada kurjust?" Aidi Vallik, kirjanik ja stsenarist

15.30 – "Poiss minus eneses" Ilmar Raag, stsenarist ja kirjanik

Seminaril uuritakse viimaste aastate suundumusi Eesti noortekirjanduses, tehakse kokkuvõtteid paarikümne aasta pikkusest noorteromaanivõistlusest ja pakutakse ideid värske noortekirjanduse kasutamiseks koolitundides. Samuti arutletakse noortefilmi ja ‑kirjanduse seoste üle, meenutatakse Nõukogude Eesti tütarlastekirjandust ja heidetakse pilk ka Põhjamaade noortekirjandusele.

Seminari esinejate hulgas on Andrus Org, René Tendermann, Eva Kreem, Elisabet Heinsalu, Siim Lill, Johanna Ross, Aidi Vallik ja Ilmar Raag. "Eriti rõõmsad oleme selle üle, et taaskord on meile Põhjamaade kirjandusest rääkimas ka kohapeal elav eesti päritolu kirjandusuurija Lea Reitel-Høyer," kinnitas Palm.