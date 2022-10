Eesti kirjaniku ja Ukraina kunstniku koostöös ilmus lasteraamat "Mustikas ja maruline jooks"

Kevadel Harkivist Tartusse elama kolinud kunstniku Anna Ryazanova jaoks oli Pärnitsa loole piltide tegemine esimene illustreerimiskogemus. Ukrainas töötas Ryazanova aastaid sisekujunduse alal, tegeledes freskode ja 3D-visualiseerimisega. Lasteraamatu "Mustikas ja maruline jooks" illustratsioonid valmisid akvarelltehnikas.

"Hakkasime küll lasteraamatut koos tegema, kuid võib öelda, et tänu Anna illustratsioonidele valmis hoopis väike kunstialbum. Lugu ise on lihtne ja napisõnaline, aga kunstnik on sellele lisanud hulgaliselt pisidetaile, mis võivad vaataja peas sootuks uue loo käivitada," kirjeldas Marge Pärnits.

Eestikeelse raamatu keeletoimetaja oli Mari Tuuling ja küljendaja Maarja Roosi. Lähinädalatel ilmub raamatust ukrainakeelne versioon, mis on mõeldud Eestis elavatele Ukraina lastele. Ukrainakeelse tõlke on teinud Alina Paas.

"Mustikas ja maruline jooks" on teine lugu koerast nimega Mustikas. Sarja esimene osa kannab nime "Must kass ja Mustikas" ning see ilmus 2020. aastal.