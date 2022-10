2023. aastal töötavad Brüsselis WIELSi residentuuris Laivi ja Hedi Jaansoo

Laivi on kunstnik, kes töötab moekunsti meediumiga. Tema loomingut läbivateks märksõnadeks on iha ja igatsus, sõltuvus ja ülistus, tootmine ja pakkumine, säilimine ja hävimine ning väärtuse hindamine. Alates 2014. aastast on ta osalenud kaasaegse kunsti grupinäitustel ning eksponeerinud oma loomingut mitmel isiknäitusel. Selle aasta alguses pälvis Laivi Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia loomingulise tegevuse eest 2021. aastal.

Residentuuris plaanib ta süveneda senist praktikat toetavale uurimusele, keskendudes mitmetahulise moetööstuse toimemehhanisme lahkava projekti "Tooted ja teenused" arendamisele.

Hedi Jaansoo on kunstnik ja fotograaf, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti eriala (MA, 2018), fotograafia osakonna (BA, 2014) ning õppinud Bergeni Kunsti- ja Disainiakadeemias Norras (2012/13). Oma hiljutises praktikas kombineerib ta fotograafiat, tekstiile ja savi, mittefunktsionaalseid ehteid, lõpetamata mõtteid ja muutlikke otsuseid, igatsusi ja konfliktseid ihasid. Jaansoo on pälvinud EKA noore kunstniku preemia ning Torinos The Others kunstimessi residentuuripreemia. Hedi Jaansoo viimane näitus oli "Kimbutab" koos graafik Marje Üksisega Rüki galeriis Viljandis (2022), kuraator Kaisa Maasik.

WIELSi residentuuris plaanib ta valmistuda järgmise aasta novembris Atletika galeriis (Vilnius) toimuvaks grupinäituseks (kuraator Kaisa Maasik), aga pühenduda ka oma kunstipraktikale, süveneda, kohtuda mentoritega ning uudishimuga vaadata, kuhu ta sellise enda jaoks enneolematu võimaluse korral liigub.

Valikukomisjoni kuulusid Maria Arusoo ja Sten Ojavee KKEKist, WIELLSi vanemkuraator Zoë Gray ning kolm kunstnikku, kes töötavad residentuuris mentoritena: Sylvie Eberg, Simon Thompson ja Michael Van den Abeele. WIELSi poolsed liikmed hindasid Laivi uurimuslikke meetodeid, tema eksperimenteerivat lähenemist tekstiilidele ja kriitilist lähenemist rõivatööstusele. Žüriid huvitas ka hapruse avastamine Jaansoo fotodes ja installatsioonides.

2018. aastast alates on WIELSi residentuuris osalenud Eesti kunstnikud Paul Kuimet, Jaanus Samma, Anna Škodenko, Tõnis Saadoja, Tanja Muravskaja, Anu Vahtra, Eva Mustonen, Ingel Vaikla, Krista Mölder ja Sandra Kosorotova. Kunstnikud valitakse välja avalikul konkursil ja nende osalemist toetab Eesti Kultuuriministeerium.