Paavo Piigi "...Eetika" üritab aru saada õigest ja valest ühiskonnas

Piik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et eetika teema on teda aastaid kummitanud ning otsinud sobivat väljendusvormi. Lõpuks otsustas ta visuaalse esituslaadi kasuks, kus löövad kaasa koreograafid ja muusikud, valgus- ja videokunst.

Lavastus läheb kõigepealt tagasi kultuuri lätete juurde, tsiteerides pühakirju ja antiikteoseid. Etendused toimuvad Kanuti Gildi SAAL-is

"Mulle tundub, et elades maailmas, kus on justkui väga palju erinevaid moraalikoodekseid, mis omavahel võistlevad ja kus igal inimesel on justkui võimalik valida see enda oma, et siis kas on mingi ühine aluspind, millele toetuda," rääkis Piik.

Seepärast on siin ka tagasi mindud ajalukku, et vaadata, mis see meie ühine aluspind võiks tegelikult olla – teiste rahvaste, teiste kultuuridega ja et kas me jõuame mingisuguse nagu ühisosani," jätkas ta.